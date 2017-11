Primo Piano

Dettagli Categoria: Spazio 17 Pubblicato: Mercoledì, 15 Novembre 2017 16:26

Scoperto "Ross 128 b",

un nuovo mondo dal clima

temperato ... in avvicinamento

Immagine artistica del pianeta Ross 128b (credit eso.org)

15.11.17 - Scoperto un pianeta dal clima temperato con dimensioni terrestri, a soli 11 anni luce dal nostro Sistema Solare. Il nuovo mondo è stato chiamato Ross 128 b ed è il secondo pianeta più vicino dal clima temperato dopo Proxima b, in orbita nella zona abitabile della nana rossa Proxima Centauri. Gli astronomi hanno utilizzato il cercatore di pianeti HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) dell'ESO (European Southern Observatory) situato a La Silla (Cile).

Ross 128 b sarà uno dei principali bersagli dell'ELT (Extremely Large Telescope) dell'ESO, che sarà in grado di cercare biomarcatori nell'atmosfera del pianeta. Ross 128 b orbita intorno alla sua nana rossa (Ross 128) ogni 9,9 giorni. Questo mondo con dimensioni terrestri dovrebbe avere un clima temperato, con una temperatura superficiale che potrebbe essere vicina a quella della Terra. E Ross 128 è la più "tranquilla" delle stelle vicine a noi ad avere un esopianeta con queste condizioni.

Le nane rosse sono tra le stelle più fredde, più deboli - e più comuni - dell'Universo, il che le rende ottimi obiettivi per la ricerca di esopianeti. Di conseguenza, sono sempre più studiate. Il primo autore di questo studio su Ross 128, Xavier Bonfils (Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble – Université Grenoble-Alpes/CNRS, Grenoble, Francia) ha chiamato il programma di ricerca "La scorciatoia per la felicità", perchè è più facile trovare gemelli della Terra, freddi e piccoli, intorno a queste stelle che intorno a stelle più simili al Sole.

Molte nane rosse, tra cui Proxima Centauri, sono soggette a brillamenti che a volte inondano i loro pianeti di radiazioni UV e raggi X, mortali. Sembra invece che Ross 128 sia una stella molto più quieta e ne consegue che i suoi pianeti potrebbero essere i più vicini candidati a ospitare la vita.

Anche se la stella Ross 128 si trova attualmente a 11 anni luce dalla Terra, si sta muovendo nella nostra direzione e dovrebbe diventare il nostro vicino più prossimo tra appena 79.000 anni - praticamente un battito di ciglia in grandezze cosmiche. A quel tempo, dunque, Ross 128 b strapperà a Proxima b il primato dell'esopianeta più vicino alla Terra...

Tornando al pianeta Ross 128 b gli astronomi hanno coperto tra l'altro che orbita 20 volte più vicino alla sua stella rispetto alla Terra intorno al Sole. Nonostante la sua vicinanza, Ross 128 b riceve solo 1,38 volte più irradiazione rispetto alla Terra. Di conseguenza, la temperatura di equilibrio di Ross 128 b è stimata tra -60 e +20 C, grazie alla natura fredda e debole della nana rossa, che ha una temperatura superficiale poco più della metà di quella del Sole. Tuttavia rimangono molte incertezze tra gli astronomi sul fatto che il pianeta si trovi all'interno, all'esterno, o proprio sul confine della zona abitabile, dove l'acqua sarebbe liquida se esistesse sulla superficie. La fase successiva di indagine su questi esopianeti sarà lo studio della loro atmosfera e composizione chimica in dettaglio. (red)

