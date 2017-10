Primo Piano

18.10.17 - Un altro passo avanti verso la costruzione di uno dei più ambiziosi progetti di ricerca europei nel settore della produzione di energia da fusione nucleare, ovvero il meccanismo fisico che alimenta le stelle.

13.10.17 - In Antartide si è formato un gigantesco quanto misterioso buco d'acqua calda grande come la Scozia. E' stato scoperto circa una mese fa dai ricercatori dell'università di Toronto e del progetto Southern Ocean Carbon and Climate Observations and Modeling (SOCCOM).