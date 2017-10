Primo Piano

Dettagli Categoria: Ambiente 17 Pubblicato: Giovedì, 28 Settembre 2017 14:10

La Commissione vara

il primo strumento UE

per l'informativa

sulla sostenibilità degli edifici

28.09.17 - Presentata oggi a Bruxelles la fase pilota di "Level(s)", il nuovo quadro di riferimento UE per gli edifici sostenibili. Si tratta del primo strumento di questo tipo concepito per essere utilizzato in tutt'Europa.

Il commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, Karmenu Vella, ha dichiarato: "Level(s) può aiutarci a edificare in maniera più sostenibile in tutta Europa e a facilitare la transizione verso l'economia circolare. Lo presentiamo in occasione della settimana mondiale dell'edilizia verde, a dimostrazione del ruolo guida che l'Europa svolge su questo fronte. Questo strumento d'ausilio segna un importante passo avanti verso un settore edile europeo che faccia un uso più efficiente delle risorse e sia più competitivo."

Frutto di un'ampia consultazione con l'industria e il settore pubblico, Level(s) si basa su indicatori di prestazione che riguardano aspetti quali le emissioni di gas a effetto serra, l'efficienza delle risorse, l'efficienza idrica, la salute e il comfort, puntando a creare un "linguaggio comune" che definisca in cosa consiste nella pratica un edificio sostenibile e che non si limiti a considerare solo il consumo di energia.

La fase sperimentale di Level(s) è ormai lanciata e durerà fino al 2019. La Commissione europea presterà assistenza tecnica a chi vorrà provare Level(s), in tutti i suoi livelli o solo alcuni.

Level(s) è un quadro di valutazione open source messo a punto dalla Commissione europea in stretta collaborazione con soggetti di punta del settore quali Skanska, Saint Gobain, the Sustainable Building Alliance e Green Building Councils. Due relazioni tecniche di orientamento sono state pubblicate a supporto della fase pilota: la prima presenta Level(s) e il suo funzionamento; la seconda illustra nel dettaglio come valutare le prestazioni con Level(s). La Commissione ospiterà a Bruxelles, il 4 dicembre, un seminario pilota per le organizzazioni interessate a sperimentare Level(s). (red)

Info su Level(s): http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

Per manifestare interesse a partecipare alla sperimentazione ci si può registrare alla pagina http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Levels

Per manifestare interesse a partecipare al seminario sulla fase pilota, che si terrà a Bruxelles il 4 dicembre, inviare un mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.