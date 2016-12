Primo Piano

Dettagli Categoria: Ambiente 16 Pubblicato: Lunedì, 05 Dicembre 2016 11:50

Antartide: "PIG", la calotta

glaciale occidentale perde

due metri d'altezza all'anno

Iniziò a sciogliersi dal 1940 per staccarsi dalla piattaforma nel 1970

Il Pine Island Glacier, PIG, visto dal satellite (foto Nasa.gov)



05.12 - La calotta glaciale antartica occidentale, una delle più grandi fonti di acqua che in futuro contribuirà sensibilmente all’innalzamento del livello del mare, iniziò ad assottigliarsi e a ritirarsi fin dagli anni quaranta del secolo scorso. Oggi perde annualmente più di due metri in altezza.

Lo ha accertato un team internazionale, composto da scienziati provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Danimarca, Germania e Svizzera. Gli studiosi hanno analizzato i carotaggi di sedimenti raccolti sotto la piattaforma di ghiaccio galleggiante del ghiacciaio di Pine Island (Pine Island Glacier, PIG). Il team è giunto alla conclusione che la data in cui la linea di galleggiamento si ritirò da una sporgente dorsale sul fondale marino fu al più tardi nel 1945. Essi hanno anche scoperto che il distacco finale della piattaforma di ghiaccio dalla dorsale avvenne nel 1970.

Questi risultati sono non solo senza precedenti ma anche allarmanti, infatti il ghiacciaio non soltanto sta arretrando, ma si sta anche assottigliando velocemente, perdendo oltre due metri in altezza ogni anno. Altri studi sul campo hanno suggerito che potrebbe essere persino possibile un crollo con distacco nel corso dei prossimi anni. Delle stime effettuate suggeriscono che il solo PIG potrebbe far aumentare fino a 10 mm il livello del mare durante i prossimi due decenni.

Il ghiacciaio PIG è una configurazione colossale che scarica una regione della calotta glaciale antartica occidentale con un’estensione pari a circa due terzi delle dimensioni del Regno Unito. Esso scarica circa 130 miliardi di tonnellate di ghiaccio nell’oceano ogni anno. Si tratta inoltre di un ghiacciaio che termina nel mare, e questo significa che il suo fronte scorre via dalla terraferma e si spinge nell’oceano lungo il fondale marino fino a che la sua massa inizia a sollevarsi e a galleggiare. Alla fine, la sezione galleggiante si rompe e forma gli iceberg.

“I nostri risultati suggeriscono che, anche quando i processi di forzatura del clima (come ad esempio El Niño, che crea acqua più calda) si sono indeboliti, la ritirata della piattaforma di ghiaccio è proseguita,” si legge sulla rivista "Nature" che cita James Smith della British Antarctic Survey, Una delle possibili spiegazioni del motivo per cui il ghiacciaio iniziò la sua ritirata alla metà degli anni quaranta del secolo scorso è che vi fu un fenomeno El Niño particolarmente potente tra il 1939 e il 1942.

Un altro fattore che consente al team di ricerca di essere sicuro riguardo alla data in cui iniziò la ritirata del ghiacciaio - riporta il Cordis - è l’osservazione di quando iniziarono ad apparire tracce di piombo e plutonio nei suoi strati di sedimenti. Questi sono un ritorno al passato che rivela i test della bomba atomica che iniziarono dopo la seconda guerra mondiale e raggiunsero il loro culmine negli anni sessanta del secolo scorso. Le analisi delle tracce della ricaduta globale di plutonio nei sedimenti sono state effettuate mediante spettrometria di massa ad alta precisione al Lawrence Livermore National Laboratory in California (Usa).

http://cordis.europa.eu/news/rcn/126601_it.html