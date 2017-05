Primo Piano

Dettagli Categoria: Spazio 17 Pubblicato: Giovedì, 04 Maggio 2017 15:21

Epsilon Eridani svela

la gioventù

del nostro Sistema Solare

Rappresentazione artistica del sistema planetario Epsilon Eridani (credit, NASA/SOFIA/Lynette Cook)

04.05 - Dalla Terra, Epsilon Eridani, "eps Eri" in breve è lontana "solo" 10,5 anni luce, si trova nell'emisfero meridionale della costellazione Eridanus e sta mandando in fibrillazione tutti gli astronomi del mondo.

Motivo: questo lontano sistema planetario assomiglia come un gemello a com'era il nostro Sistema Solare da giovane, quando tutto era ancora in divenire cosmico. I dati e le immagini- già emersi nel 2008 grazie al telescopio Spitzer della Nasa - sono ora confermati dalle osservazioni fatte con il telescopio a infrarossi montato sullo speciale aereo 747 "Sofia" (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) dalla Nasa e dall'agenzia spaziale tedesca (Dlr).

I precedenti studi condotti con il telescopio Spitzer hanno evidenziato che "eps Eri" (la cui età è stimata essere un quinto del nostro Sole) ha un disco formato da detriti, ossia dal materiale residuo ancora orbitante intorno a una stella dopo il completamento della sua "costruzione" planetaria. I detriti possono assumere la forma di gas e polveri, così come piccoli corpi rocciosi e ghiacciati creando in tal modo una cintura asteroidale fatta di dischi continui o concentrata in cinture di detriti, simile alla cintura di asteroidi del nostro Sistema Solare, ossia la fascia di Kuiper quella regione al di là di Nettuno, dove vi stazionano centinaia di migliaia di oggetti ghiacciati e rocciosi. Ma non è tutto. A fare di "eps Eri" il probabile gemello del nostro Sistema Solare è un pianeta che dovrebbe avere la stessa massa di Giove e che ruota attorno alla sua stella ad una distanza molto simile a quella tra Giove e il Sole.

Secondo gli astronomi il sistema planetario Epsilon Eridani sta attraversando gli stessi sconvoglimenti che hanno interessato il Sistema Solare quando era molto giovane, all'epoca in cui si formavano i crateri sulla Luna e gli oceani di acqua comparivano sulla Terra. Per saperne di più gli scienziati però dovranno aspettare l'operatività del telescopio spaziale James Webb della Nasa che sarà lanciato l'anno prossimo in Ottobre. (red)

Vedi

https://www.nasa.gov/mission_pages/spitzer/main/index.html

https://www.nasa.gov/mission_pages/SOFIA/index.html