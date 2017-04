Primo Piano

Dettagli Categoria: Ambiente 17 Pubblicato: Venerdì, 24 Febbraio 2017 10:01

Zealandia, l'ottavo continente

24.02.17 - Il nostro pianeta probabilmente avrà un nuovo continente: Zealandia, l'ottavo. In un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Geological Society of America, un team di scienziati sostiene che una vasta e continua estensione della crosta continentale, con al centro la Nuova Zelanda, sia abbastanza separata da essere classificata come un continente a sé.

L'attuale modello a sette continenti suddivide le terre emerse dando più rilevanza a fattori storici e culturali più che a questioni geografiche. Un modello utilizzato nei paesi di cultura inglese e in Cina dove i continenti si dividono in: Africa, Sudamerica, Nordamerica, Antartide, Asia, Europa e Oceania.

Sommersa nel Pacifico sud-occidentale, la parte più riconoscibile del continente di Zealandia è la Nuova Zelanda, ma la massa continentale ospita anche un gruppo di isole isolate. Geograficamente queste terre non sono mai state considerate parte del continente australiano (anche se l’Australia, la Nuova Zelanda e le isole del Pacifico sud-occidentale sono spesso raggruppate sotto i termini “Australasia” o “Oceania”) e gli autori dell’articolo sostengono che dovrebbero essere classificate come parte di un ottavo continente completamente nuovo.

La Zealandia copre quasi 5 milioni di chilometri quadrati (le dimensioni circa del subcontinente indiano o la metà degli Stati Uniti o del Canada), solo il 5 % dei quali si trova sopra il livello dell’acqua. In particolare, comprende la Nuova Zelanda, la Nuova Caledonia, l’Isola Norfolk, l’Isola di Lord Howe e le barriere coralline Elisabeth e Middleton. Tutte queste isole sono abitate, fatta eccezione per le barriere coralline.

Mentre la Nuova Zelanda dista 2.500 km dal più vicino porto in Australia, la Zealandia è molto più vicina, ma non unita, alla costa nord-orientale dell’Australia. Il punto più a ovest della Zealandia dista appena un paio di centinaia di chilometri dal Queensland e si pensa che si sia staccato dalla Gondwana un supercontinente che si ritiene sia esistito per circa 330 milioni di anni, approssimativamente da 510 a 180 milioni di anni fa; generatosi durante il Neoproterozoico dall'aggregazione dei frammenti di un supercontinente preesistente, frammentandosi poi nel Mesozoico e dando origine agli attuali continenti dell'emisfero meridionale.

Lo studio sostiene che ci sono quattro criteri che devono essere rispettati prima di poter attribuire a una massa continentale l’onore di essere considerata un continente. Il primo è un’alta elevazione relativa a regioni attaccate alla crosta oceanica, il secondo è un’ampia gamma di rocce silicee ignee, metamorfiche e sedimentarie, quindi la presenza di una crosta più spessa e di una più lenta velocità sismica e infine, limiti ben definiti intorno a un’area abbastanza grande da essere considerata un continente, piuttosto che un micro-continente o un frammento continentale.

Il team di ricerca afferma che la Zealandia soddisfa i primi tre criteri e che ha limiti ben definiti di una grande massa di terra di 4,9 milioni di chilometri quadrati, quindi merita il nome di continente. Anche se è un evento rivoluzionario per i geologi, la conferma dell’esistenza della Zealandia in quanto continente separato non avrà conseguenze per l’equilibrio geopolitico della regione. La Nuova Zelanda, per esempio, non potrebbe fare alcuna rivendicazione territoriale perché i confini marini tra le nazioni della regione furono concordati molto tempo fa.



