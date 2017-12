Primo Piano

Dettagli Categoria: Spazio 17 Pubblicato: Martedì, 05 Dicembre 2017 16:13

Spiando piccoli mondi rocciosi

Foto di gruppo asteroidi 29 Amphitrite, 324 Bamberga, 2 Pallas e 89 Julia (credit eso.org)



05.12.17 - Queste spettacolari immagini sono state riprese dallo strumento SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) dell'European southern observatory (Eso), installato sul telescopio Very Large Telescope (VLT) di ESO all’osservatorio Paranal in Cile. Le immagini svelano quattro dei milioni di corpi rocciosi situati nella fascia principale degli asteroidi, ossia un anello di asteroidi tra Marte e Giove che separa i pianeti rocciosi interni del Sistema Solare dai pianeti esterni gassosi e ghiacciati.

In senso orario dall’alto a sinistra, gli asteroidi sono: 29 Amphitrite, 324 Bamberga, 2 Pallas e 89 Julia. Il più grande, chiamato 2 Pallas in onore della dea greca Atena, misura circa 510 chilometri. È il terzo più grande asteroide nella fascia principale e uno dei più grande asteroidi del Sistema Solare. Esso contiene circa il 7% della massa totale dell’intera fascia degli asteroidi. E' così pesante che una volta era classificato come pianeta.

89 Julia invece è un terzo della dimensione di 2 Pallas. La sua composizione sassosa lo ha condotto alla classificazione di asteroide di tipo S. Altro asteroide di tipo S è 29 Amphitrite, scoperto nel 1854. Invece 324 Bamberga, uno dei più grossi asteroidi di tipo C nella fascia degli asteroidi è stato individuato solo anni dopo: Johann Palisa lo osservò nel 1892.

Infine, alcune curiosità. Gli asteroidi di tipo C potrebbero essere corpi del Sistema Solare esterno che seguono la migrazione dei pianeti giganti e come tali contenere ghiaccio nel loro interno; complessivamente, la fascia degli asteroidi è calcolata attorno al 4% della massa della Luna, con circa la metà contenuta nei suoi quattro più grandi, vale a dire: Cerere, 4 Vesta, 2 Pallas e 10 Hygiea.(red)

www.eso.org