Primo Piano

Istamina nelle acciughe

marocchine Athena

e rischio chimico:

il ministero della Salute ritira

un lotto da Eurospin

Barattoli di acciughe marocchine "Athena"

09.11.17 - Eurospin dietro ordine del ministero della Salute ha richiamato un lotto di Filetti di Acciughe in Olio di Oliva da 80g del marchio Athena confezionato in una fabbrica di Agadir, in Marocco per "rischio chimico". Il richiamo è stato pubblicato nell'area apposita del sito del ministero della Salute.

Nel sito del ministero si legge che nel prodotto è stata rilevata "presenza di istamina oltre il limite consentito". La raccomandazione è di "non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto di vendita".

L'istamina è causa della sindrome sgombroide, intossicazione con sintomi di bruciore, prurito, cefalee, nausea e vomito, fino a tachicardia, ipotensione e ipertensione. In genere si scatena quattro ore dopo aver mangiato il pesce e può durare un paio di giorni.

Il lotto di filetti venduti in barattolo arriva da uno stabilimento di Quartier Industriel Anza cote mer B.P. 6294 Anza-Agadir, in Marocco, con il codice SK343A e con scadenza all'8/06/2018.Il prodotto è importato da Sea Fish Spa - via Trento, 53, Ospiate di Bollate (MI).

