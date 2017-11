Primo Piano

Dettagli Categoria: Spazio 17 Pubblicato: Lunedì, 06 Novembre 2017 09:00

Intrigante polvere cosmica

fredda intorno alla stella

Proxima Centauri

Rappresentazione artistica della fascia di polvere cosmica che circonda la stella Proxima Centauri

06.11.17 - Nuove sorprese da Proxima Centauri, la stella più vicina al Sole con una età simile al Sistema Solare. È una nana rossa debole e freddina (il nostro Sole invece è una nana gialla), ad appena quattro anni luce da noi, nella costellazione australe del Centauro. Le orbita intorno il pianeta "Proxima b", un mondo temperato di dimensioni simili alla Terra, scoperto nel 2016. E' il pianeta più vicino al Sistema Solare. La sorpresa è che non c'è solo un singolo pianeta nel sistema di Proxima Centauri. Le nuove osservazioni di ALMA in Cile - infatti - rivelano emissioni di nuvole di polvere cosmica fredda che circonda la stella, ovvero la prima indicazione della presenza di un sistema planetario complesso e quindi non di un singolo pianeta.

Le fasce di polvere sono i resti di materia che non è riuscita a formare un corpo più grande come un pianeta. Le particelle di roccia e ghiaccio di queste fasce variano di dimensione dai grani di polvere più fini, più piccoli di un millimetro, fino a corpi asteroidali di molti chilometri di diametro. Probabilmente le fasce di polvere sono simili alla polvere residua della Fascia di Kuiper,nel nostro Sistema Solare.

La polvere sembra raccolta in una fascia di qualche centinaio di milioni di chilometri da Proxima Centauri, con una massa totale di circa un centesimo della massa della Terra. Si stima che la cintura abbia una temperatura di circa -230 gradi C, fredda come quella nella Fascia di Kuiper.

Ma non è tutto. Ci sono indicazioni nei dati di ALMA della presenza di un'altra fascia di polvere ancora più fredda, circa dieci volte più lontana. Se confermata, la natura della cintura esterna è interessante, dato l'ambiente così freddo, lontano da una stella più fredda e più debole del nostro Sole. Entrambe le fascie sono più lontane da Proxima Centauri del pianeta Proxima b, che orbita a soli quattro milioni di chilometri dalla sua stella madre.

Tutto questo suggerisce agli astronomi che Proxima Centauri potrebbe avere un sistema multiplo di pianeti con una ricca storia di interazioni le quali a loro volta hanno prodotto la fascia di polvere. "Ulteriori studi potrebbero dare informazioni sull'ubicazione di pianeti aggiuntivi non ancora identificati", precisano gli astronomi che lavorano alo studio di questa scoperta.

Da notare che il sistema planetario di Proxima Centauri è particolarmente interessante anche perchè ci sono piani di volo nello spazio profondo - come il progetto Starshot - per una futura esplorazione diretta del sistema con microsonde guidate da vele a laser. La conoscenza della distribuzione della polvere nell'ambiente che circonda la stella diventa essenziale per pianificare la missione. Per gli astronomi "quello che si vede oggi è solo l'antipasto rispetto a tutto ciò che verrà ...". (red)

