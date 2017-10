Primo Piano

Dettagli Categoria: Scienze 17 Pubblicato: Sabato, 21 Ottobre 2017 09:50

In Germania ritrovati

denti fossili di 9,7 milioni

di anni: potrebbero riscrivere

la storia umana

Il dente fossile di 9,7 milioni di anni ritrovato in Germania

Il luogo di ritrovamento dei denti fossili a Eppelsheim (Germania)

21.10.17 - Scoperto nell'antichissimo letto del fiume Reno vicino alla città di Eppelsheim (Germania) un set di denti fossilizzati di 9,7 milioni di anni che - affermano i responsabili del Museo di Storia Naturale di Mainz - potrebbero innescare la "riscrittura" della storia umana. La regione in cui è stata fatta la scoperta è un'attrazione per i cacciatori di fossili che dura da quasi 200 anni. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Die Welt.

I denti assomigliano a quelli appartenenti a "Lucy", lo scheletro di 3,2 milioni di anni trovato in Etiopia però sono diversi a quelli di altre specie che vissero in tempi lontanissimi in Europa o in Asia. Un dato di fatto che ha innescato una serie di domande sulla teoria "fuori dell'Africa" delle origini umane.

Gli esperti - riporta l'Independent - sottolineano che "sono chiaramente i denti delle scimmie. Le loro caratteristiche assomigliano a ritrovamenti africani che sono quattro o cinque milioni di anni più giovani dei fossili scavati a Eppelsheim. Questo è un tremendo colpo di fortuna, ma anche un grande mistero".

Anche se ci sono abbondanti prove fossili che le grandi scimmie stavano vagando in Europa milioni di anni fa, non ci sono stati casi confermati di ominidi - specie strettamente legate agli esseri umani - nel continente. L'attuale consenso scientifico suggerisce che gli umani moderni si siano evoluti da qualche parte dall'Africa orientale tra 400.000 e 200.000 anni fa, prima di disperdersi in tutto il mondo 70.000 anni fa. (red)



