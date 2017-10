Primo Piano

Dettagli Categoria: Tecnologia 17 Pubblicato: Lunedì, 09 Ottobre 2017 09:20

Lampedusa, avviato dall'Enea

impianto fv sperimentale

L' Impianto fv sperimentale dell'Enea a Lampedusa (foto Enea.it)

09.10.17 - Lampedusa. Operativo al centro Enea dell'isola un impianto sperimentale che integra fotovoltaico, sistema di accumulo e software innovativo EMS (Energy Management System) per la gestione intelligente ed efficiente dei flussi energetici. L'impianto è ideale per le utenze residenziali e commerciali poiché permette di ottimizzare l’autoconsumo, risparmiare sui costi energetici e limitare la potenza immessa in rete, garantendo, in prospettiva, una migliore qualità del servizio di distribuzione elettrica.

Per rendere questo sistema smart , l'ENEA ha sviluppato un particolare simulatore software in grado di modellare il comportamento dinamico di sistemi composti da impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo (anche di diverse tecnologie), utenze e reti elettriche. Questo modello di gestione dell’energia una volta caricato nel sistema di controllo dell’impianto dimostrativo di Lampedusa ha permesso di prevederne sia l’impatto sulla rete elettrica, sia di valutare i benefici tecnici ed economici dell’introduzione di sistemi di accumulo elettrici in impianti di generazione fotovoltaica grid-connected, per diverse tipologie di utenze residenziali e commerciali.

“I nostri studi - sottolinea Mario Tucci del Dipartimento Tecnologie Energetiche dell’ENEA - hanno evidenziato che i sistemi di accumulo integrati agli impianti fotovoltaici consentono di ridurre la potenza immessa in rete e risparmiare sui costi fissi della bolletta sfruttando meglio l’autoconsumo”. Aggiunge: “Nello specifico è emerso che per utenti residenziali con consumi elevati, cioè al di sopra dei 6.000 kWh, i sistemi di accumulo iniziano ad essere vantaggiosi, in termini di ritorno dell’investimento, qualora il costo delle batterie, ad esempio al litio, scendesse al di sotto dei 250 € a kWh”.

E conclude: “Inoltre le nostre analisi hanno evidenziato che i sistemi di accumulo presso gli impianti fotovoltaici consentono di limitare la potenza dell’energia prodotta con il Sole immessa in rete, garantendo una migliore qualità del servizio di distribuzione elettrica”. (red)

