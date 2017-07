Primo Piano

Dettagli Categoria: Ambiente 17 Pubblicato: Lunedì, 24 Luglio 2017 14:02

I dati sono contenuti in uno studio internazionale dove è presente anche l'Isac-Cnr

Sorpresa dal ghiaccio

marino antartico: ospita

micro organismi capaci

di formare le nubi

Ghiaccio marino antartico (foto cnr.it)

24.07.17 - Inaspettate sorprese arrivano dal ghiaccio marino antartico, composto da un ambiente complesso, caratterizzato da condizioni estreme e capace di ospitare al suo interno una grande varietà di microrganismi in grado di tollerarle. Adesso si è scoperto che la presenza di questi microrganismi e la loro vita all’interno del ghiaccio marino risulta fondamentale non solo per la biologia degli oceani, ma anche per la composizione dell’atmosfera soprastante, con importanti conseguenze sul clima globale. È questa una delle conclusioni a cui sono pervenuti gli scienziati di un team internazionale che coinvolge ricercatori dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr), in un lavoro pubblicato sulla rivista Scientific Reports.

“Nello studio coordinato dall'Istituto di scienze marine, Icm-Csic di Barcellona (Spagna), si afferma che il ghiaccio marino, grazie al metabolismo degli organismi che vivono al suo interno, risulta una delle principali fonti di azoto organico contenuto nel particolato atmosferico di alcune regioni dell’Oceano Australe limitrofe alla calotta antartica”, dice Marco Paglione, assegnista di ricerca all’Isac-Cnr di Bologna. E aggiunge: “La concentrazione e la composizione del particolato atmosferico (o aerosol) a loro volta contribuiscono in maniera sostanziale alla formazione e alle caratteristiche delle nubi, elementi chiave nella regolazione del clima di tutto il pianeta”.

Finora non era stato studiato nei dettagli le sorgenti di aerosol che contribuiscono alla formazione di nubi nell'atmosfera incontaminata della regione antartica. Questo è stato l'obiettivo della campagna Pegaso - Plankton-derived Emission of Gases and Aerosols in the Southern Ocean (emissioni da plancton di gas in tracce e aerosol nell'oceano australe).

“Per due mesi, il team internazionale coinvolto nel progetto ha analizzato campioni di aria, acque marine e ghiaccio marino per studiare l'interazione oceano-atmosfera”, prosegue Paglione, che ha partecipato alla spedizione antartica. “Queste misure sinergiche hanno dimostrato appunto che il microbiota contenuto nel ghiaccio marino e nelle aree limitrofe dell´oceano è una sorgente significativa - precedentemente sconosciuta - di componenti organici azotati misurati in atmosfera”.

Al riguardo, Cristina Facchini dell’Isac-Cnr conclude: “Dato il ruolo fondamentale dei composti azotati nella formazione, evoluzione e riduzione dell’acidità degli aerosol, questi risultati richiedono un maggiore sforzo nella simulazione del comportamento degli ecosistemi marini nei modelli climatici che si pongono come obiettivo la predizione del cambiamento climatico nell'Oceano Antartico”.

Il progetto Pegaso ha visto anche la partecipazione, oltre che di Icm-Csic e Isac-Cnr, della National University of Ireland (Galway), dell´Università di Birmingham e del Plymouth Marine Laboratory (Regno Unito), dell´Università di Mainz (Germania), dell’Istituto per la ricerca sulla biodiversità e l'Ambiente (Argentina), dell' Istituto meteorologico finlandese (Finlandia) e della società di ricerca tecnologica Aerodyne Inc (USA).

