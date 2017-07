Primo Piano

Dettagli Categoria: Scienze 17 Pubblicato: Lunedì, 10 Luglio 2017 12:47

Micromotore "flagellare"

a batteri gm converte

la luce in movimento

Immagine artistica di micromotori "flagellari" (foto cnr.it)

10.07.17 - Molti batteri - geneticamente modificati e in grado di produrre proteorodopsina - possono essere utilizzati come minuscoli propulsori in micromacchine invisibili all'occhio umano, la cui velocità di rotazione può essere regolata illuminandoli con luce verde di intensità controllabile. Questi batteri - come Escherichia coli - sono fantastici "nuotatori", capaci di percorrere più di dieci volte la loro lunghezza in un secondo: approssimativamente, in proporzione, la stessa velocità di un ghepardo. Per muoversi, usano il "motore flagellare" ossia ruotano sottili filamenti elicoidali, i flagelli appunto, a più di cento giri al secondo.

A sua volta il motore flagellare è una sorta di motore "elettrico", alimentato da un flusso di cariche che la cellula accumula costantemente nello spazio periplasmatico che ne circonda la membrana interna mentre il meccanismo con il quale i batteri ricaricano le "batterie" prende il nome di respirazione e di solito richiede ossigeno.

Nel 2000 è stata scoperta - mediante la sequenziazione genetica di batteri in campioni di plancton - una nuova proteina, la proteorodopsina, che si inserisce nella membrana cellulare, dove utilizza energia proveniente dalla luce per accumulare carica nella "batteria" anche in assenza di ossigeno.

Oggi, un team di ricercatori dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Nanotec-Cnr) e del dipartimento di Fisica dell'università Sapienza di Roma, ha dimostrato che alcuni batteri - geneticamente modificati e in grado di produrre proteorodopsina - possono essere utilizzati come minuscoli propulsori in micromacchine invisibili all'occhio umano, la cui velocità di rotazione può essere finemente regolata con luce verde di intensità controllabile.

"Utilizzando un processo di stampa laser 3D su scala nanometrica", spiega Claudio Maggi, ricercatore del Nanotec-Cnr, "possiamo realizzare dei micromotori composti da anelli circolari, sulla cui superficie esterna sono state scavate delle microcavità in grado di intrappolare una singola cellula batterica e costringerla a spingere il rotore".

Accoppiando un proiettore al microscopio, i ricercatori hanno poi illuminato ogni singolo rotore con riflettori di luminosità variabile riuscendo a far ruotare più rotori all’unisono. "Rispetto ai nostri precedenti tentativi basati su batteri non modificati e strutture piatte, il nostro sistema combina un'elevata velocità di rotazione ad un'enorme riduzione delle fluttuazioni", sottolinea Roberto Di Leonardo del Nanotec-Cnr e docente alla Sapienza, che ha guidato il team. E conclude: "Possiamo già produrre centinaia di rotori indipendentemente controllati, che utilizzano luce come fonte primaria di energia e che, un giorno, potrebbero essere alla base di componenti dinamici per microrobot in grado di selezionare e trasportare singole cellule all'interno di laboratori biomedici miniaturizzati". Lo studio è finanziato dal Consiglio europeo della ricerca (Erc) nell’ambito del progetto Smart "Statistical Mechanics of Active Matter" ed è stato pubblicato su Nature Communication. (red)

vedi

www.cnr.it