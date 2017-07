Primo Piano

Dettagli Categoria: Spazio 17 Pubblicato: Martedì, 27 Giugno 2017 15:11

Betelgeuse 1.400 volte

più grande del Sole: quando

esploderà in supernova

il suo bagliore si vedrà

anche di giorno

La stella Betelgeuse a 600 anni-luce dalla Terra vista da ALMA (credit eso.org)

27.06.17 - Betelgeuse, vista dal radiointerferometro ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) appare come una stupenda macchia arancione. Betelgeuse è una delle più grandi stelle conosciute al momento - con un raggio 1.400 volte quello del Sole. Situata ad una distanza di circa 600 anni-luce, nella costellazione di Orione (il cacciatore), la supergigante rossa brucia intensamente, il che spiega perché essa ha una aspettativa di vita breve. Ha solo 8 milioni di anni di anni, ma già è sul punto di diventare una supernova. Quando ciò accadrà, l’esplosione sarà visibile dalla Terra, anche in pieno giorno.

Osservando Betelgeuse con il Very Large Telescope di ESO (European southern observatory), gli astronomi hanno scoperto l'esistenza di un vasto pennacchio di gas grande quasi come il nostro Sistema Solare. Gli astronomi hanno anche trovato una gigantesca bolla sulla superficie di Betelgeuse. Queste caratteristiche aiutano a spiegare come mai la stella perda così tanto gas e polvere. In quest’immagine ALMA osserva il gas caldo della cromosfera bassa di Betelgeuse a lunghezze d’onda sub-millimetriche. (red)

