Primo Piano

Dettagli Categoria: Spazio 17 Pubblicato: Martedì, 27 Giugno 2017 08:48

Plato dai 26 occhi padovani,

andrà a caccia

del gemello della Terra

Sopra, immagine artistica della sonda PLATO (credit esa.org)

27.06.17 - I ventisei occhi della sonda Plato (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) - che dal 2024 cercheranno un possibile "gemello" della Terra, esplorando un milione di stelle - sono stati progettati a Padova da un gruppo di ricercatori dell'Inaf-Osservatorio Astronomico. Si tratta di un complesso sistema di telescopi che grazie al loro enorme campo visivo permetteranno a Plato di di osservare contemporaneamente immense zone di cielo.

I ventisei telescopi verranno realizzati nei laboratori della Leonardo di Firenze, in collaborazione con l'Università di Berna. Una volta operativo, Plato, sorveglierà ininterrottamente per oltre 4 anni un milione di stelle, cercando di individuare quelle con caratteristiche, dimensione, temperatura, e composizione chimica, che gli scienziati ritengono adatte ad essere circondate da pianeti a loro volta potenzialmente in grado di ospitare forme di vita simili a quelle della Terra. (red)

vedi

http://sci.esa.int/plato/42278-mission-concept/