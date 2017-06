Primo Piano

06.06.17 - Il rivelatore per neutrini ICARUS si sta mettendo in viaggio via terra prima e poi via mare per attraversare l’Oceano Atlantico e ancora via terra per raggiungere dopo un mese e mezzo

06.06.17 - Costruito un laser innovativo capace di emettere un fascio molto focalizzato grazie alla duplice natura delle onde Terahertz: un po' radio e un po' luce.