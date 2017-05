Primo Piano

Dettagli Categoria: Cronache 17 Pubblicato: Mercoledì, 24 Maggio 2017 08:23

Accordo tra Politecnico di Torino e State Grid Corporation of China

Al via il progetto

di una super rete elettrica

globale da energie rinnovabili

24.05.17 - Torino. Immaginare un futuro energetico completamente basato su energie rinnovabili condivise, su base planetaria, attraverso una super rete elettrica che collega tutti i continenti è sempre più vicino, grazie al progetto “Global Energy Interconnections”

Per supportare questo progetto, State Grid Corporation of China (SGCC) ha firmato ieri pomeriggio a Torino, al Castello del Valentino, un accordo di ricerca e alta formazione con il Politecnico, che prevede, tra l’altro, la formazione di personale SGCC a Torino nell’ambito del dottorato di ricerca in Ingegneria Elettrica del Politecnico. I firmatari sono stati il rettore del Politecnico, Marco Gilli, e il direttore generale per l’Europa di State Grid Corporation of China, Xianzhang Lei.

State Grid Corporation of China è la più grande utility energetica e, secondo la rivista americana Fortunes (2016), la seconda società più grande al mondo. La società ha 927.839 dipendenti, assets per 478 miliardi di dollari, ricavi annui per 329 miliardi di dollari. SGCC ha partecipazioni azionarie in tutto il mondo, dalle Filippine all’Australia.

In Italia, SGCC, attraverso la sua controllata State Grid Europe Limited, ha acquisito nel 2014, per 2,1 miliardi di euro, il 35% di Cassa Depositi e Prestiti Reti, incaricata della gestione degli investimenti partecipativi in Terna, SNAM, Italgas.

SGCC, attraverso il suo Istituto di Ricerca per l’Europa GEIRI (Global Energy Interconnection Research Institute), ha scelto il Politecnico di Torino come partner di ricerca strategico in Europa e partner scientifico di riferimento in Italia. La cooperazione è iniziata, nel 2015, con un memorandum of understanding trilaterale tra SGCC, Politecnico e Terna alla presenza del presidente di SGCC, ZhengYa Liu, del Presidente di Terna, Bastioli, e del rettore del Politecnico, Gilli . Nel 2016, il Politecnico è stato invitato, unica Istituzione accademica italiana, a essere uno dei membri fondatori del “Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization” per lo sviluppo delle global energy interconnection. (red)

