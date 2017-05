Primo Piano

Dettagli Categoria: Tecnologia 17 Pubblicato: Mercoledì, 17 Maggio 2017 14:53

Enea, disco verde al progetto

"protesi vascolari supersottili"

17.05.17 - Si aprono nuove prospettive per il trattamento delle malattie cardiovascolari. Si lavora alla realizzazione di innovativi stent biocompatibili e supersottili che si riassorbono nei tessuti dopo la guarigione della lesione coronarica. È l’obiettivo che si propone di realizzare entro il 2020 il progetto europeo “Bi-Stretch-4-Biomed”, coordinato dall’ENEA.

Questi dispositivi innovativi saranno fabbricati in acido polilattico, il polimero dell’acido lattico - lo stesso dei punti di sutura riassorbibili – a cui verranno aggiunte delle nanoparticelle di solfuro di tungsteno - un materiale biocompatibile e non tossico per l’organismo - per una maggiore resistenza meccanica e una maggiore facilità di posizionamento (il tungsteno è visibile agli strumenti radiografici mentre il polimero è trasparente).

Non solo. Oltre ad avere una maggiore resistenza e sicurezza questi stent saranno due volte più sottili di quelli attualmente disponibili (150 micron) e anche per questo più facilmente applicabili e posizionabili lungo il percorso arterioso.

Lo stent verrà riassorbito completamente in due anni, restituendo ai vasi la naturale funzionalità ed elasticità e contribuendo in questo modo a ridurre il rischio di patologie infiammatorie croniche o di fratture dell’arteria come quelle osservate negli stent metallici. Per queste caratteristiche il nuovo stent è particolarmente indicato per pazienti giovani che potrebbero avere necessità di sottoporsi a nuovi interventi. (red)

vedi www.enea.it

http://www.enea.it/it/Stampa/news/salute-enea-al-via-progetto-per-protesi-cardiovascolari-supersottili