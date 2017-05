Primo Piano

Dettagli Categoria: Tecnologia 17 Pubblicato: Mercoledì, 17 Maggio 2017 10:12

MORPHCAST,

spot pubblicitario "attivo"

(dal 2019): ci riconoscerà

in volto, sonderà

le nostre emozioni

e ci fornirà il video perfetto

17.05.17 - Adesso la normalità è che si guarda la pubblicità e chi ha realizzato il video non sa che faccia abbiamo. Ora immaginiamo di rovesciare i termini della questione. Anche il pubblicitario attraverso il video vede noi e le nostre emozioni e la nostra fascia di età. Non male. Sembra una pagina del Grande fratello ed invece è l'idea è di una start up italiana (Cynny.it) . Se tutto filerà per il verso giusto, ossia i finanziamenti derivanti dal progetto MORPHCAST (Creazione di video in tempo reale a seconda delle tue emozioni), sarà pronto e operativo in un paio d'anni, nel 2019.

Detto in altro modo, MORPHCAST permetterà ai produttori di annunci pubblicitari di portare la personalizzazione del messaggio pubblicitario a un livello impensabile. E siamo solo all'inizio. Questa nuova tecnologia consente di creare video su misura leggeri e a basso consumo di banda (20 volte più leggeri rispetto al formato mp4 in-stream), usando le videocamere dei dispositivi intelligenti (la tv, il computer, il telefonino) e di cambiare il contenuto video a seconda della persona che lo sta guardando. La tecnologia può vantare risultati notevoli: può garantire un’accuratezza del 95 % per quanto riguarda il genere; una precisione di circa sette anni per quanto riguarda l’età; e un’accuratezza dell’85 % per le emozioni. Sulla strada di MORPHCAST però ci sono anche numerosi problemi tra cui da una lato le nuove norme per la protezione della privacy e dall'altro la scarsa affidabilità dei gusti degli utenti.

Il progetto MORPHCAST comunque vadano le cose è destinato a cambiare radicalmente il settore della pubblicità, fornendo una soluzione innovativa capace di massimizzare il coinvolgimento dei consumatori con pubblicità mirate a singoli utenti mantenendo allo stesso tempo i loro dati personali totalmente riservati e nel contempo permettere la disintermediazione dell’analisi dei grandi dati che riguardano la creazione di profili utenti e i relativi costi.

Già oggi la tecnologia di MORPHCAST è in grado di compilare un video unico fatto di diverse tracce e trame create dal pubblicitario, le quali sono attivate o meno a seconda delle caratteristiche dello spettatore e dalle sue emozioni quando guarda il video. In sostanza, un video diverso per ogni singola persona. In teoria MORPHCAST può fornire combinazioni illimitate di contenuti che sono presentati automaticamente agli spettatori senza alcun bisogno di analizzare grandi dati. (red)

vedi http://cordis.europa.eu