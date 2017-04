Primo Piano

Dettagli Categoria: Scienze 17 Pubblicato: Mercoledì, 26 Aprile 2017 10:08

Carpito il segreto

della materia soffice

quando "si rilassa"



26.04.17 - Comprendere come si muovono e si organizzano nel tempo le particelle che compongono "materiali soffici" d'uso quotidiano con proprietà intermedie tra lo stato liquido e quello solido, come shampoo e dentifrici, alimenti come yogurt e maionese e tessuti biologici, come quelli epiteliali, apre la strada a numerose applicazioni soprattutto in medicina tra cui l' evidenziare condizioni patologiche di vario genere quali l’asma e la propensione dei tessuti cancerosi a produrre metastasi.

L'innovativa tecnica chiamata "Differential Variance Analysis" (DVA), consente - in pratica - di misurare e visualizzare l’evoluzione della microstruttura nel tempo. E' stata messa a punto tra Napoli e Cincinnati (Ohio, USA) da una collaborazione tra ricercatori dell’Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi (Spin) del Cnr di Napoli, il gruppo Procter&Gamble, l’Università Federico II di Napoli e la University of Cincinnati. Il nuovo metodo è descritto in un articolo pubblicato su ‘Scientific Reports’, rivista del gruppo ‘Nature’.

“La natura ‘ibrida’ e le peculiarità dei materiali soffici, percepibili anche al tatto, derivano dai moti collettivi delle particelle che li costituiscono. Questo processo, noto col nome di rilassamento strutturale, può ora essere visualizzato e misurato in maniera semplice e diretta”, spiega Raffaele Pastore (Spin-Cnr). Rispetto alle metodologie ad oggi utilizzate, la DVA semplifica queste misure in maniera sostanziale in quanto è direttamente applicabile a video digitali, senza la necessità di tracciare le singole particelle di un campione. La differenza di due immagini separate da un certo intervallo di tempo genera una terza immagine, il differential frame, in cui il movimento delle particelle risulta evidente. Una sequenza di differential frame consente quindi di visualizzare in maniera diretta il progressivo rilassamento del sistema e di ottenere importanti informazioni quantitative da una semplice analisi della loro intensità.

“A differenza di ciò che accade in un liquido, nei materiali soffici le particelle tendono a muoversi in maniera cooperativa, un po’ come nei luoghi affollati: se mi trovo in un vagone della metropolitana all’ora di punta e voglio raggiungere l’uscita, avrò bisogno che le persone accanto a me si spostino in maniera coordinata per favorire il mio passaggio”, aggiunge il ricercatore. “Caratterizzare il rilassamento della materia soffice è quindi fondamentale per modularne le proprietà meccaniche”. In ambito industriale la nuova tecnica diventerà cruciale per la produzione di molti prodotti che, come i detergenti, devono avere lunga durata e conservare inalterate le loro proprietà durante tutta la catena logistica. (red)

