Primo Piano

09 Febbraio 2017

Svolta nell’informatica

quantistica: "Entro due anni

un prototipo grande

come un edificio"

Il professor Winfried Hensinger nel suo laboratorio

09.02 - Un team internazionale di ricercatori, coordinato dal Ion Quantum Technology Group dell’Università del Sussex, nel Regno Unito, crede di aver finalmente trovato il modo di superare i problemi tecnici che hanno finora impedito lo sviluppo di un vero computer quantistico.

Attualmente, come noto, l’informatica quantistica riesce a produrre solo una frazione della potenza di elaborazione teoricamente perseguibile e questo ostacola il progressivo avvio di una vera e propria “rivoluzione quantistica”.

Il gruppo di ricercatori che ha pubblicato i suoi risultati sulla rivista “Science Advances”, sta adesso costruendo un prototipo e prevede che un computer quantistico su scala reale e completamente funzionante potrebbe essere pronto tra circa dieci anni. Questo dispositivo sarebbe molti milioni di volte più veloce rispetto al miglior computer attualmente disponibile e funzionerebbe usando l’abilità di manipolare gli effetti in sistemi e materiali customizzati sfruttando le proprietà del “molto piccolo” a livello atomico.

“La costruzione di un computer quantistico potrebbe essere veramente il Santo Graal della scienza,” ha commentato il prof. Winfried Hensinger che è a capo della ricerca. “Stiamo pubblicando adesso il piano di costruzione con tutti i dettagli tecnici per un computer quantico su larga scala.”

L’informatica quantistica libererebbe un livello di potenza di elaborazione che potrebbe trasformare la vita nel ventunesimo secolo, permettendo lo sviluppo di nuove medicine, la costruzione di dispositivi di comunicazione con capacità di prestazioni superiori e fornendo nuovi strumenti per aiutare l’umanità a risolvere molti dei misteri ancora inspiegati dell’universo. “La vita cambierà completamente,” sottolinea Hensinger.

Il principale limite tecnico che frena l’informatica quantistica è il fatto che i computer quantistici esistenti richiedono laser puntati su singoli atomi e più è grande il computer, più aumentano i laser necessari, il che a sua volta fa salire le probabilità che qualcosa vada storto. Per aggirare questo ostacolo Hensinger e il suo team hanno usato una tecnica diversa per monitorare gli atomi che prevede l'utilizzo di un campo a microonde ed elettricità creando in tal modo una “trappola ionica”.

“Entro due anni pensiamo di completare un prototipo che incorpori tutta la tecnologia descritta in questo progetto” ha spiegato Hensinger. “Allo stesso tempo stiamo cercando un partner industriale in modo da poter realmente costruire un dispositivo su larga scala grande praticamente quanto un edificio.” Il team stima che il costo finale della costruzione e del collaudo del prototipo potrebbe ammontare a 116 milioni di euro.

L’avanzare della rivoluzione dell’informatica quantistica continua a essere una delle maggiori ambizioni nell’UE e i responsabili delle politiche comprendono che i progressi quantistici hanno la capacità di assicurare all’Europa il mantenimento del suo ruolo di leader globale nel settore scientifico. (red)

