Primo Piano

20 Gennaio 2017

Con "RES URBIS" gli scarti

organici delle città

diventano bioplastiche



20.01 - Nasce una innovativa filiera tecnologica per la valorizzazione integrata dei vari scarti organici di origine urbana quali i rifiuti municipali e i fanghi di depurazione delle acque reflue municipali. Capofila del progetto europeo "RES URBIS" (REsources from URban Bio-Waste), sarà luniversità Sapienza (Roma), attraverso il suo Centro Interdipartimentale ricerca scienze appl.prot. ambiente CIABC.

L'obiettivo del progetto consiste nel convertire gli scarti urbani in bioplastiche con applicazioni nei settori dell'imballaggio (film biodegradabili e compositi), della produzione di beni di consumo durevole come i telai di computer, tablet e telefoni e del risanamento ambientale con riferimento ai materiali a rilascio controllato per la bonifica di falde sotterranee contaminate.

Il progetto, finanziato per 3 anni e con circa 3 milioni di euro dalla Comunità europea nell'ambito del programma Horizon 2020 (call 2016-2017) si inquadra nelle azioni di ricerca e sviluppo specificamente finalizzate a promuovere l'Economia circolare, con il duplice obiettivo di minimizzare i quantitativi di rifiuti da smaltire in discarica e di ottenere nuovi prodotti bio- ed eco-compatibili usando gli stessi scarti come risorse rinnovabili alternative al petrolio.

Il potenziale impatto applicativo di "RES URBIS" è molto elevato dato che più di 300 milioni di europei vivono in aree urbane o metropolitane e che ognuno di questi abitanti produce in media ogni giorno più di 100 grammi di sostanza organica di scarto, il cui recupero e valorizzazione è attualmente piuttosto limitato. Evidenti quindi sono le positive ricadute ambientali, economico e occupazionali che possono derivare dalla messa a punto di tecnologie innovative che consentano la trasformazione di quest’enorme flusso di materiale organico in prodotti utili e con effettivo valore di mercato. Non solo. Il progetto punta a sviluppare tali tecnologie in modo da consentirne l’integrazione con la riqualificazione di impianti tradizionali per la depurazione delle acque o il trattamento dei rifiuti. All’iniziativa partecipano 21 partner, che includono università, imprese, associazioni e amministrazioni pubbliche provenienti da otto paesi europei. (red)

vedi

www.uniroma1.it