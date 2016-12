Primo Piano

Dettagli Categoria: Scienze 16 Pubblicato: Venerdì, 16 Dicembre 2016 15:06

Racchiuse nell'ambra:

identificate piume di dinosauro

grazie a un casuale

ritrovamento

Le piume di dinosauro imprigionate nell'ambra (foto cell.com)

16.12 - Un frammento di dinosauro intrappolato nell’ambra per oltre 99 milioni di anni e completo di piume fossilizzate è stato trovato e, per la prima volta, collegato a un dinosauro non aviario.

La gemma ritrovata contiene un campione di coda di circa 3,7 cm di lunghezza, con piume di color marroncino sopra e piume più chiare sotto. Il campione di ambra conteneva anche ossa fossilizzate e tracce di muscoli, legamenti e pelle mummificata.

I ricercatori dicono che è impossibile determinare la specie esatta del dinosauro alla quale apparteneva la coda. Affermano però che il dinosauro visse circa 99 milioni di anni fa durante il periodo Cretaceo e molto probabilmente era un giovane teropode non aviario. Si tratta di un gruppo di dinosauri che comprendeva alcuni molto conosciuti nella cultura popolare, come il velociraptor e il tirannosauro.

Il nuovo studio che descrive la scoperta sulla rivista “Current Biology” racconta anche l’incredibile e accidentale scoperta del campione. Quando è stato ritrovato in un mercato di ambra a Myitkyina, Myanmar, si pensava fosse una pianta (il che non sorprende considerando che le piume assomigliano a una felce) ed era in vendita per uso in gioielleria o come curiosità. L’autore principale dello studio, Lida Xing, ha però riconosciuto la sua importanza e lo ha salvato dal diventare una cianfrusaglia.

Il fossile suggerisce che i dinosauri piumati avevano una varietà molto più ampia di piume di quanto si potrebbe pensare semplicemente osservando gli uccelli moderni e il loro sviluppo. Leggere e flessibili, assomigliano più a piume ornamentali degli uccelli moderni che alle piume rigide e compatte per il volo. Quindi, se tutto l’animale era coperto di piume come quelle trovate sulla sua coda, è molto improbabile che potesse volare.

Certamente il campione non è il primo pezzo di ambra a contenere piume preistoriche. Gli autori dello studio avevano scoperto in precedenza punte di ali con resti scheletrici di un gruppo di uccelli primitivi estinti chiamati Enantiorniti e un’ampia varietà di piume racchiuse nell’ambra che non è stato possibile collegare ad animali particolari. (red)

