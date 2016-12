Primo Piano

Dettagli Categoria: Tecnologia 16 Pubblicato: Domenica, 27 Novembre 2016 10:47

Tecnologia innovativa

made in Italy

per ologrammi perfetti

Ologrammi "prima" e "dopo" con la nuova tecnologia (foto cnr.it)

27.11 - Sviluppata una nuova tecnica di ricostruzione "perfetta" di ologrammi digitali. E' il risultato degli studi di un gruppo di giovani ricercatori dell’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti (Isasi) del Cnr.

Lo studio apre nuove prospettive di utilizzo in molti campi di ricerca in cui l’olografia sta emergendo come tecnica di acquisizione e visualizzazione, come ad esempio lo studio del patrimonio culturale, la diagnostica biomedicale e point-of-care per telemedicina, lo sviluppo di sistemi di sicurezza e gestione delle emergenze, la realtà aumentata, la televisione tridimensionale, controlli non distruttivi nel settore automotive e aerospaziale, ma anche la generazione di pinzette ottiche per la manipolazione di cellule e addirittura atomi, tutti settori dove vengono proposte di continuo nuove tecniche per ottimizzare gli ologrammi. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Light: Science and Applications (doi:10.1038/lsa.2016.142) del Nature Publishing Group (Npg). (red)

vedi

www.cnr.it

www.isasi.cnr.it