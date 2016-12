Primo Piano

Dettagli Categoria: Scienze 16 Pubblicato: Venerdì, 18 Novembre 2016 10:12

Una modifica del DNA

ha ridato parzialmente la vista

ad alcuni topi

Scienziati all'interno del Salk Institute for Biological Studies

18.11 - Un gruppo di scienziati del Salk Institute for Biological Studies (La Jolla - California) ha modificato il DNA usando per la prima volta una nuova tecnologia genetica che non ricorre alla divisione delle cellule coinvolte nei tessuti da "riparare".

La svolta - descritta dalla rivista Nature come il "Sacro Graal" della genetica - è ancora confinata nei laboratori del Salk Institute for Biological Studies dove è stata applicata per ripristinare parzialmente la vista di alcuni ratti ciechi a causa della retinite pigmentosa, malattia che colpisce anche gli esseri umani. I ricercatori sono stati in grado di entrare nelle cellule senza dividerle e quindi modificare il DNA. Le possibili applicazioni di questa scoperta sono enormi. La strada aperta in un futuro non moltro lontano potrebbe risolvere il problema dei "geni rotti" nel cervello, curare malattie precedentemente incurabili e potenzialmente anche estendere la durata della vita umana. (red)

http://www.salk.edu/