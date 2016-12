Primo Piano

Dettagli Categoria: Spazio 16 Pubblicato: Martedì, 08 Novembre 2016 09:20

E' blu come la Terra

ma ha l'alito pesante:

venti a 8.700 km/h

e piogge di vetro fuso

Illustrazione artistica del pianeta HD 189733b a 63 anni luce dalla Terra (credit: ESO, M. Kornmesser)

08.11 - Gli astronomi hanno scoperto un mondo alieno che si presenta come il nostro, ma in realtà ha venti mortali da oltre 8.700 km/h e piogge di vetro fuso. L'eso-pianeta è stato chiamato 189733b-HD, si trova a 63 anni luce dalla Terra nella costellazione della Volpetta ed ha circa le dimensioni di Giove.

Ruota attorno alla sua stella in soli 2,2 giorni terrestri probabilmente in rotazione sincrona, mostrando sempre una faccia alla sua stella, proprio come la nostra Luna ci mostra sempre la solita faccia. Le somiglianze con la Terra riguardano solo il colore blu di 189733b-HD che si staglia sul fondo nero dello spazio. Un blu che però non riflette l'acqua degli oceani - dicono gli scienziati - che suppongono si tratti di un'atmosfera contenente velature di blu prodotte da particelle di silicato. Per il resto è tutto in inferno. A partire dai venti: soffiano a circa 8.700 km/h - sette volte la velocità del suono - ma non trasportano piogge di acqua bensì di vetro fuso.

HD 189733b è stato scoperto nel 2005. Gli scienziati hanno determinato il suo colore però solo nel 2013 utilizzando il telescopio spaziale Hubble e altri strumenti della NASA. L'esopianeta è uno dei sei inseriti dalla NASA nella sua speciale lista realizzata quest'anno e chiamata "Galaxy of Horrors", una sorta di galleria degli orrori cosmica. È possibile vedere la "Galaxy of Horrors" qui: https://exoplanets.nasa.gov/alien-worlds/galaxy-of-horrors/ . (red)

vedi

www.scientificamerican.com