Primo Piano

"Vecchi" neutrini in viaggio

da 7 miliardi di anni

concedono il bis

Immagine artistica del telescopio spaziale Fermi-LAT (credit nasa.gov)

07.11 - Doppia osservazione di quella che è considerata la più distante fonte di raggi gamma mai osservata alle alte energie e i fotoni catturati sono centinaia di miliardi di volte più energetici di quelli del Sole. Questi fotoni hanno iniziato il loro viaggio nello spazio quando l'universo aveva all'incirca la metà dei suoi anni, ossia sette miliardi di anni fa. Sono stati emessi dalla galassia "QSO B0218+357", che ospita un buco nero supermassiccio. I fotoni sono stati catturati in due diversi momenti a distanza di 11 giorni. Lo studio è stato pubblicato su Astronomy&Astrophysics.

Il primo strumento a catturarli è stato il telescopio spaziale Fermi-LAT (Large Area Telescope) - effettua una scansione completa del cielo ogni tre ore -, ed ha subito allertato i suoi "colleghi" a Terra: i due telescopi MAGIC (Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov), basati alle isole Canarie. I loro sofisticati occhi erano, però, accecati dalla Luna piena. E hanno potuto osservare la galassia lontana solo 11 giorni dopo. La Natura ha, in pratica, fornito agli scienziati di Magic e Fermi-LAT, tra cui i ricercatori dell'INFN e dell'INAF, una seconda chance di osservare questo violento fenomeno cosmico. Come in una sorta di replay.

Motivo del ritardo? La spiegazione è riconducibile a un fenomeno previsto dalla Teoria della Relatività Generale di Einstein: il lensing gravitazionale. La luce della galassia lontana è stata in pratica deflessa - per effetto della curvatura dello spazio-tempo indotta dalla presenza di una seconda galassia lungo la linea di osservazione, "B0218+357G", a un miliardo di anni luce dalla prima -, mostrandosi ai nostri occhi separata in due diversi cammini. Con un ritardo di 11 giorni l'uno dall'altro. La seconda galassia, grazie alla distorsione gravitazionale dello spazio-tempo, ha agito, quindi, da vera e propria lente d’ingrandimento. Mostrando meglio agli scienziati che cosa si celava più lontano. E, quindi, più indietro nel tempo.

Gli studiosi hanno calcolato il ritardo dei due cammini della luce, e questo ritardo corrispondeva esattamente agli 11 giorni dell'osservazione. Dal punto di vista fisico, questa corrispondenza indica che la struttura del vuoto cosmico è quella prevista dalle teorie, con particolare riferimento al numero di fotoni di fondo, circa un centinaio per centimetro cubo. (red)

